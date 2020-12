Mogi Guaçu chega a 104 óbitos por Covid-19

Três óbitos causados por Covid-19 foram confirmados pela Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu. No boletim de sábado, dia 19, uma mulher de 57 anos residente em Estiva Gerbi veio a óbito no dia 15. O exame confirmou a causa por coronavírus. A mulher possuía histórico de comorbidades.

No sábado, 19, uma mulher de 72 anos de idade veio a óbito. Era uma guaçuana, que possuía histórico de comorbidades. Um terceiro óbito foi confirmado no boletim deste domingo, dia 20. Uma mulher de 65 anos, guaçuana, com comorbidades, veio a óbito no sábado.