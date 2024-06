Mogi Guaçu conquista 20 medalhas na 4ª Etapa do Campeonato Paulista de Judô

A equipe da Associação Judô Antonio Silva (AJAS) conquistou 20 medalhas na 4ª Etapa do Campeonato Paulista de Judô, sendo seis de ouro, três de prata e 11 de bronze. O evento foi disputado neste domingo, 2 de junho, no Ginásio Poliesportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. A equipe guaçuana tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

A competição contou com a presença de 820 atletas de 44 agremiações da região, além de Mogi Guaçu e Poços de Caldas (MG). A etapa também fez parte da VIII Torneio AJAS Mogi Guaçu da 15ª Delegacia Regional (DR) da Grande Campinas.

Medalhistas

Ouro

Maria Paula Lima Meira – sub 9 (meio leve)

Yasmin Manuel do Nascimento – sub 9 (médio)

Gabrielly Manoel do Nascimento -sub 11 (pesado)

Ana Beatriz Prérico – sub 15 (meio médio)

Marcelo de Oliveira de Jesus – sênior (meio leve)

João Victor Lopes Miguel – sênior (leve)

Prata

Sara Cristina Candido Arrais – sub 11 (pesado)

Julia Fernanda de Almeida Silva – sub 11 (meio leve)

Ana Clara Rodrigues Calderaro – sub 15 (leve)

Bronze

Isadora Oliveira de Araujo – sub 12 (ligeiro)

Uitor Manara – sub 9 (médio)

Ernesto Ranzani Alues – sub li (pesado)

Arthur Mathias de Lima – sub 15 (pesado)

Darien Gabriel Petermann Formo – sub 15 (superpesado)

Yuri Ribeiro Rodrigues – sub 18 (superligeiro)

João Paulo de Souza – sub18 (pesado)

Felipe Gianeli dos Santos – sub 18 (pesado)

Caio Barbosa da Silva – sub 21 (leve)

Mathias Fernando de Almeida – sênior (ligeiro)

Vinicius Oliveira Primo – sênior (leve)