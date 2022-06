Mogi Guaçu conquista novos equipamentos e espaços esportivos junto ao Governo Estadual

Por meio do programa 100% Esporte Para Todos da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo, Mogi Guaçu conquistou uma areninha esportiva, uma academia ao ar livre, além de uma pista de skate e a revitalização do piso e novos equipamentos para a quadra poliesportiva do ginásio municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova.

A notícia foi anunciada durante encontro do secretário estadual de Esporte, Thiago Martins Milhim, com o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, com o secretário municipal de Esporte e Lazer, Raphael de Godoy Locatelli e o vereador Amaraí de Oliveira Gomes, o Pezão, um dos responsáveis pela conquista das novas praças de esportes para a cidade. O encontro aconteceu na quarta-feira, 22 de junho, na sede da pasta estadual, em São Paulo.

“Agradeço ao nobre vereador Amarai Pezão pela intermediação através da deputada federal Renata Abreu, ao secretário municipal de esportes Raphael Locatelli e ao secretário Estadual de Esportes. Vamos em frente e sempre unidos por uma Mogi Guaçu cada vez melhor”, ressaltou o vice-prefeito.

“O programa 100% Esporte Para Todos tem como objetivo promover o aumento da infraestrutura e equipamentos esportivos municipais, adequados ao fomento do esporte, lazer e recreação para a população do Estado de São Paulo, proporcionando inclusão e entretenimento”, explicou o secretário municipal.

Conquistas

Duas regiões de Mogi Guaçu serão comtempladas com os novos espaços esportivos. A primeira é destinada para a população do Distrito de Martinho Prado Júnior, que receberá a areninha esportiva com campo de futebol society e quadra de basquete 3×3. Já os moradores do Jardim Pantanal serão beneficiados com uma academia ao ar livre e uma pista de skate.

“A construção destes novos espaços está prevista para começar dentro de um prazo de 60 dias. Com eles, será possível oferecer mais opção de lazer para a população das regiões de Martinho Prado e Jardim Pantanal”, comentou Raphael Locatelli, que reforçou que a revitalização do piso da quadra do Furno estará em breve concluída. “Terminada essa etapa, os equipamentos esportivos da quadra serão instalados com a colocação de novos cestas e tabelas de basquete, postes e rede de vôlei”, disse.