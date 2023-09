Mogi Guaçu conquista quatro medalhas no JOMI Estadual 2023

A delegação guaçuana da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) competiu entre os dias 5 e 9 de setembro na fase final da 25ª edição dos Jogos da Melhor Idade (JOMI) de 2023, realizada em São José do Rio Preto. Os atletas de Mogi Guaçu garantiram quatro medalhas durante a competição, sendo três de ouro e uma de prata, ficando com a 19ª colocação no ranking geral com 19 pontos somados. Ao todo, o time guaçuano participou com 30 atletas, sendo 25 homens e cinco mulheres.

A final estadual do JOMI reuniu 185 municípios entre quase três mil participantes pela disputa de um lugar de destaque no pódio. As medalhas de ouro vieram nas modalidades de tênis de mesa masculino, com Max Augusto dos Santos, vôlei de quadra adaptado 60+ masculino e no atletismo feminino, na prova de 800 metros, com Janice da Silva Lira. A prata veio com o atletismo masculino, na prova de arremesso de peso, com Antônio Donizeti Barbieri dos Santos.

Além das já citadas, Mogi Guaçu também competiu nas modalidades de vôlei de quadra adaptado 70+ masculino e natação masculino. As 14 modalidades disputadas no JOMI são: atletismo, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, vôlei adaptado e xadrez. A competição reúne participantes com 60 anos ou mais.

“As minhas expectativas pelo nosso desempenho foram superadas, principalmente o resultado no vôlei em que somos muito competitivos independente de qual campeonato estivermos disputando”, comemorou o técnico desportivo e chefe da delegação guaçuana no JOMI, Antonio Carlos Barbieri dos Santos, o Kalango.

Um dos atletas do time campeão invicto do vôlei de adaptado 60+, Carlos Alberto Silva de Amorim, o Kaká, destacou que alguns dos atletas da equipe chegaram no JOMI se recuperando de lesão e, portanto, tiveram que se superar para chegar ao lugar mais alto do pódio. “Eu mesmo já estava há seis meses parado. Cheguei para o JOMI em fase final de recuperação. Fomos indo jogo a jogo, das cinco partidas disputadas, perdemos apenas um set na semifinal. O sentimento é de heroísmo por essa conquista”, comentou Kaká.

Desempenho

Atletismo

Mariusa Alves Silva

Prova 500 metros

5° Lugar

Janice da Silva Lira

Prova 800 metros

1° Lugar

José A. Fressato

Prova 1.000 metros

7° Lugar

Alzira dos S. Ramos

Prova 1000 metros

14° Lugar

Rita Rodrigues Rangel

Prova 1500 metros

5° Lugar

Antônio Donizeti B. Santos

Prova arremesso de peso

2° Lugar

Natação

José Ricieri Morgon

Prova 50 nado livre

9° Lugar

Prova 50 nado costa

9° Lugar

Tênis de mesa

Max Augusto dos Santos

1° Lugar – Campeão

Vôlei masculino categoria A (60+)

1° Lugar – Campeão

Vôlei masculino categoria B (70+)

8° Lugar