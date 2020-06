MOGI GUAÇU NOTIFICA 29 CASOS DE CORONAVÍRUS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

Vinte e nove casos positivos de coronavírus foram confirmados nas últimas 24 horas pela Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu, de acordo com o boletim divulgado nesta quarta-feira, 17.

Nessa relação de casos novos constam dois óbitos, um ocorrido com morador da cidade na sexta-feira, dia 12, cujo resultado foi divulgado apenas hoje. O outro caso é de um residente de outro município que faleceu na noite de terça-feira, em hospital local.

Ainda dentro destes 29 casos, três pacientes estão internados e 24 constam em domicílio. O município chega a 323 casos positivos, com 37 suspeitos e 555 casos negativos. Mogi Guaçu conta com um total de 915 notificações de casos relacionados ao coronavírus.

Existem 28 pacientes internados entre casos positivos e suspeitos, com nove deles em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Duzentos e oitenta duas pessoas são monitoradas com síndrome respiratória.

A Secretaria de Saúde reforça que o Município permanece em quarentena. O funcionamento de algumas atividades econômicas, como o comércio, está com horário restrito. Evite sair de casa sem necessidade.