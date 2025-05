Mogi Guaçu passa a integrar a rede Urban95 e a cidade irá lançar o Plano Municipal da Primeira Infância

Nesta semana, Mogi Guaçu passou a integrar a rede Urban95, que é uma iniciativa internacional idealizada pela Fundação Bernard van Leer que apoia cidades focadas no desenvolvimento da primeira infância com idade entre zero e seis anos. E a partir dessa parceria, o município irá lançar o Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI), obrigatório pela Lei Federal nº 13.257, de 8 de março de 2016.

A iniciativa da Urban95 parte da reflexão sobre a perspectiva de uma criança de 95cm para transformar os espaços urbanos e atender às suas necessidades e, assim, a ação global busca incluir a perspectiva de bebês, crianças pequenas e cuidadores no planejamento urbano, nas estratégias de mobilidade e nos programas e serviços oferecidos nas cidades. No Brasil, a rede é coordenada pelo Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip).

A pedagoga do ensino infantil da Secretaria Municipal da Educação, Antônia de Fátima, contou que a adesão ao programa irá servir para implementar políticas públicas e ações que priorizem a primeira infância das crianças e da comunidade guaçuana. “A integração à Urban95 é uma oportunidade intersetorial, que irá envolver também as áreas de Saúde, Meio Ambiente, Urbanismo e Cultura, com o objetivo de integrar as crianças à cidade”, disse.

A rede Urban95 é uma política para o município e não apenas para a área da Educação. Em Mogi Guaçu, além da Secretaria da Educação, a iniciativa também incluirá as Secretarias Municipais de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), Assistência Social, Cultura, Esporte, Obra e Mobilidade (SOM) e de Saúde.