MOGI GUAÇU REGISTRA MAIS NOVE CASOS DE COVID-19 NAS ÚLTIMAS 24 HORAS

O boletim da Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu confirmou nesta terça-feira, 26 de maio, nove novos casos nas últimas 24 horas, elevando para 99 o número de pacientes positivos de Covid-19. O último boletim divulgado na segunda-feira também havia contabilizado nove novos casos de coronavírus.

A cidade já conta com 342 casos relacionados a Covid-19, com 228 testes negativos e 15 pacientes ainda aguardando o resultado do exame. Do total de notificações, 298 são de moradores de Mogi Guaçu e 44 de outras localidades.

Entre os 99 casos positivos, dois pacientes estão em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), cinco em enfermaria, quatro óbitos confirmados, 23 pacientes estão em isolamento domiciliar e 65 pessoas estão curadas.

Dos 15 suspeitos, 13 estão em enfermaria. Dois óbitos estão sob investigação. Cento e quarenta e oito pessoas estão em monitoramento com síndrome respiratória. A boa notícia que os nove casos confirmados no boletim desta terça-feira são pacientes que estão em isolamento domiciliar.