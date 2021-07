Mogi Guaçu sedia Campanha de Doação de Sangue neste sábado

Mogi Guaçu sedia neste sábado, dia 17 de julho, por meio de parceria com o Hemocentro de Campinas, nova etapa do projeto “Vidas por Vidas”, voltado à Doação de Sangue. A coleta será realizada das 9h ao meio-dia nas dependências da Escola Estadual Zenaide Franco de Faria Mello, no bairro Jardim Santo André, mediante apresentação de documento de idade com foto.

Para doar, o morador deve ter entre 18 e 69 anos de idade, pesar mais de 50kg e estar em boas condições de saúde (ver requisitos abaixo). Homens devem aguardar 60 dias entre uma doação e outra. As mulheres, por sua vez, devem esperar 90. Quem tomou vacinas contra a gripe ou a Covid-19 recentemente também deve estar atento: imunizados com CoronaVac ou contra a Influenza devem esperar, no mínimo, 48 horas para doar. Quem recebeu doses de AstraZeneca, Pfizer ou Janssen, pelo menos 7 dias.

Uma única doação é capaz de ajudar pelo menos três pacientes. Todo o sangue coletado ao longo da campanha será distribuído gratuitamente a hospitais públicos e filantrópicos da região. Todos os protocolos de segurança para evitar contaminação pelo novo coronavírus serão rigorosamente seguidos no local da doação – entre eles a obrigatoriedade do uso de máscaras e o distanciamento entre as pessoas durante a espera e a coleta.

Requisitos básicos para doar:

– Estar em boas condições de saúde

– Ter entre 18 e 69 anos de idade

– Pesar no mínimo 50kg

– Estar descansado

– Estar alimentado (evitar itens gordurosos)

– Não fumar até 2 horas antes

Impeditivos:

– Gravidez

– Amamentação

– Espera mínima de 90 dias após o parto

– Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação

– For portador de sífilis (cancro), malária (maleita) ou doença de chagas

– Ter realizado endoscopia há menos de 6 meses

– Uso de drogas ilícitas injetáveis

– Imunizados com CoronaVac ou contra o vírus Influenza: somente 48 horas após a dose

– Imunizados com AstraZeneca, Pfizer ou Janssen: somente 7 dias após a dose