Mogi Guaçu sediará a 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Automodelismo

Quem gosta de automodelismo terá a chance de apreciar a modalidade nesse final de semana na pista do ginásio municipal de esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. Mogi Guaçu irá sediar a 1ª Etapa

do Campeonato Paulista de Automodelismo Off Road neste domingo (20), das 8h00 às 17h00. O evento é gratuito e aberto ao público.

Ao todo, 51 competidores irão disputar o título de campeão da primeira etapa do campeonato paulista. Um dos organizadores do evento e também piloto, José Maria Teodoro, explicou que, embora seja uma competição

estadual, o campeonato também é aberto para pilotos de automodelismo de todo o Brasil.

“A expectativa é que Mogi Guaçu receba a participação de competidores do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. O automodelismo é um hobby que tem crescido em número de adeptos, de todas as idades e de todas as partes do país”, comentou.

Esta é a segunda vez que a cidade sedia a etapa de abertura da competição, porque a pista de automodelismo de Mogi Guaçu é considerada uma das melhores do Estado. “A pista é segura, totalmente cercada e não oferece riscos para quem estiver assistindo as manobras durante a competição. O tempo de cada disputa é de 40 minutos dependendo da categoria”, disse o organizador.

No sábado, 19 de fevereiro, haverá treinos de automodelismo também na pista do Furno e o público poderá acompanhá-los. Também não haverá cobrança de ingresso. Os treinos serão feitos das 8h às 16h. O evento

tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). Além de Mogi Guaçu, o Campeonato Paulista de Automodelismo terá ainda mais seis etapas de disputas no decorrer deste ano nas cidades de São Paulo (13/03); Piracicaba (03/04); Jundiaí (29/05); São José dos Campos (26/06); Jundiaí (07/08) e São Paulo (16/10), etapa em que será conhecido o campeão paulista de automodelismo de 2022.