Mogi Guaçu terá nova sala para atendimentos do Sebrae

A partir da próxima semana, Mogi Guaçu passa a contar com mais um importante aliado para o desenvolvimento econômico do município: a nova sala do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). A sala será inaugurada na segunda-feira, 4 de dezembro, às 14h, e ficará instalada na Rua São José, 49, no Centro, juntamente com a sede do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

O espaço foi conquistado por meio de convênio entre a Prefeitura e o Sebrae. A sala do Sebrae irá oferecer serviços, como, por exemplo, abertura e baixa de MEI, emissão de boleto, declaração anual, alteração cadastral, orientações para empreendedores, cursos e palestras, além de outros serviços disponibilizados pelo órgão.

A coordenadora do PAT, Andreia Andreazi, contou que a ideia de unir os serviços surgiu para facilitar a vida dos cidadãos que buscam espaço para gerar ideias inovadoras. “Assim, iremos facilitar o desenvolvimento de novas empresas e fomentar ainda mais a geração de renda, além de ofertar cursos de qualificação e palestras para os trabalhadores e a população em geral de Mogi Guaçu”, disse.

Ela destacou também que o Sebrae será o pontapé inicial para desenvolver a cidade, porque o projeto pretende trazer ainda Sala do Empreendedor. “A Sala do Empreendedor é um espaço que a Prefeitura poderá disponibilizar como apoio para os microempreendedores e empresários de Mogi Guaçu”, finalizou.