MOGI MIRIM CONFIRMA PRESENÇA NOS JOGOS REGIONAIS

A Secretaria Estadual de Esporte divulgou, no último dia 23, o Boletim 01 da 4ª Região Esportiva na 64ª edição dos Jogos Regionais, sendo que Mogi Mirim está confirmada em sete modalidades, das quais três já conheceram a agenda.

No total, a cidade disputará o atletismo (livre feminino e livre masculino), capoeira (livre feminino e livre masculino), handebol (sub21 feminino), judô (livre feminino e livre masculino), natação (livre feminino, livre masculino e revezamento misto), voleibol (sub21 feminino e livre masculino) e voleibol de praia (livre feminino e livre masculino).

Atletismo, capoeira, judô e natação ainda não têm programação. Isso porque, estas e mais cinco modalidades serão organizadas através de empresas a serem licitadas pelo Governo do Estado e a agenda depende do processo de cada uma. Já as demais serão coordenadas diretamente pela Secretaria Estadual. O Congresso Técnico foi realizado no dia 10 de junho, em Campinas.

O handebol sub21 feminino atuará em Mococa entre os dias 29 e 31 de julho. Com apenas três equipes (Mogi Mirim, Mococa e Hortolândia), a competição já definirá ali o campeão. O vôlei de praia também será finalizado em um final de semana. Com Mogi Guaçu como sede, as partidas serão nos dias 20 e 21 de agosto no masculino e 27 e 28 de agosto no feminino.

O vôlei sub21 feminino jogará nos dias 9, 16, 17 e 23 de julho e os jogos serão em Atibaia e a competição será finalizada em turno único. Já o vôlei livre masculino tem compromissos pela primeira fase nos dias 16 e 30 de julho e Casa Branca sediará esta etapa.

Em 2022, após duas temporadas sem a competição devido à pandemia de Covid-19, os Jogos Regionais terão formato diferente do habitual, sem uma cidade-sede, alojamento para todas as equipes e com a agenda restrita a duas ou três semanas de julho. O evento que, na 4ª Região, tem 40 cidades inscritas, tem o calendário de competições previsto de 20 de junho a 4 de setembro, com sedes diferentes para as modalidades e com disputas concentradas, em sua maioria, aos finais de semana.

Imagens do Congresso Técnico realizado no dia 10 de junho, em Campinas