Mogi Mirim conquista a Casa do Artesão

Casa do Artesão em Mogi Mirim! A conquista ocorreu nesta quinta-feira (29) durante encontro do Prefeito Paulo de Oliveira e Silva com as representantes das artesãs, no Gabinete. Acompanhadas pelo secretário de Cultura e Turismo, Luiz Dalbo, o grupo formalizou o pedido de instalação de uma área destinada às profissionais no Município.

Com a autorização concedia pelo prefeito, o novo espaço de artesanato estará localizado na Praça Catarino Marangoni, no cruzamento entre a Avenida Pedro Botesi e a Avenida Juscelino Kubitschek, na Zona Norte. As medidas para adaptação do prédio serão iniciadas nos próximos dias.

“A Prefeitura está empenhada em auxiliar os mais diversos setores econômicos no município. Dentre eles, os artesãos. Agora, com um espaço mais adequado, os profissionais terão a possibilidade de apresentar os trabalhos à população. É um avanço para o setor”, destacou o Prefeito Paulo Silva.

Recentemente, os artesãos também retomaram a Feira do Artesanato aos sábados, no Espaço 250 Anos “Jornalista Valter Abrucez”, com o apoio da Secretaria de Cultura. “É uma iniciativa que permitiu criar uma identidade do setor com a cidade, tendo como resultado expandir o turismo, já que o artesanato atrai um segmento da população”, explicou Luiz Dalbo.

Atualmente, o grupo de artesãs é formado por cerca de 75 participantes. De acordo com elas, o objetivo é formar uma associação. Os interessados em integrar o grupo podem entrar em contato através do telefone (19) 3805-3125.