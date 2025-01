MOGI MIRIM É CERTIFICADO PELO MINISTÉRIO DO TURISMO COMO INTEGRANTE DO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO

O município de Mogi Mirim foi certificado pelo Ministério do Turismo, por meio do Programa de Regionalização do Turismo e dos Interlocutores Estaduais do PRT, como integrante do Mapa do Turismo Brasileiro, registrado no SISMAPA (Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro). Na mesma oportunidade, o Comtur (Conselho Municipal de Turismo) recebeu no Ministério do Turismo e da Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, o certificado de reconhecimento e registro no SISMAPA.

Segundo Sebastião Zoli Júnior, presidente do Comtur e da IGR (Instância de Governança Regional), o Fórum Permanente da Região Turística Trilhos e Trilhas da Baixa Mogiana, da qual Mogi Mirim faz parte com mais 10 municípios, o Mapa do Turismo Brasileiro é o instrumento que orienta a atuação do Ministério do Turismo no desenvolvimento de políticas públicas e define o espaço que deve ser trabalhado pela pasta federal.

São exigidos cinco critérios obrigatórios que apontem que o município investe no desenvolvimento do setor: existência de órgão responsável pela pasta do Turismo; dotação orçamentária destinada ao Turismo; prestadores de serviço cadastrados no CADASTUR; dispor de um Conselho Municipal de Turismo; e adesão ao Programa de Regionalização do Turismo. A adesão foi assinada pelo prefeito Paulo Silva, pelo secretário de Cultura e Turismo Luiz Henrique Dalbo, e por Zolli, no dia 17 de dezembro do ano passado.

Atualmente, apenas 2.657 municípios integram o Mapa do Turismo Brasileiro, apresentando características e graus de maturidade diferentes quanto ao desenvolvimento do setor. Segundo a metodologia de construção do mapa, os municípios são divididos em cinco categorias, de A a E. A definição se dá a partir de quatro variáveis de desempenho econômico: número de empregos, de estabelecimentos formais no setor de hospedagem e estimativas de fluxo de turistas domésticos e internacionais.

Como a categorização subsidia critérios do Ministério do Turismo para formalização de transferências de recursos (como convênios, por exemplo) para apoio a programas, projetos e ações que visam ao desenvolvimento do turismo, apenas municípios “A”, “B” e “C” poderão solicitar o apoio do MTUR na elaboração de planos de marketing (o mesmo vale para articulação com deputados federais para destinação de emendas parlamentares), entendendo que esses municípios já possuem um mercado turístico que justifique esse investimento. Atualmente, Mogi Mirim está na categoria “C”, o que viabiliza a obtenção de recursos federais.

Para Zolli, as ações por parte do poder público, associadas às da iniciativa privada, estão no caminho certo. “Aos poucos, Mogi Mirim poderá se firmar como um atrativo turístico regional, especialmente na formatação de novos atrativos turísticos locais, como na melhoria dos já existentes, na oferta de hospedagem e na gastronomia, tanto na área urbana como na rural”, enfatizou Zoli. “Temos que enaltecer os trabalhos da Secretaria de Cultura e Turismo, através do Turismólogo Ed Alípio”, finalizou.