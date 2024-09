MOGI MIRIM É DESTAQUE REGIONAL E NACIONAL EM FÓRUNS SOBRE SANEAMENTO

O trabalho do Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) e da Prefeitura Municipal têm ganhado visibilidade nacional. Dois importantes fóruns de saneamento básico e rural contam com a presença da engenheira da autarquia, Renata Furigo, como convidada para debater os temas e apresentar as experiências do município no desenvolvimento de projetos e ações que visam levar mais qualidade de vida e soluções sustentáveis à população.

Na terça-feira (10), Renata esteve em Americana, na sede da Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) para palestrar no evento “Soluções Individuais e o Saneamento Rural” promovido pela agência reguladora. Ela destacou que saneamento deve ser visto como uma escolha pública, abrangendo também as áreas rurais e não se restringindo apenas aos centros urbanos.

Outro importante evento que conta com a participação da engenheira para apresentar os programas e ações de saneamento rural do Saae e da Prefeitura Municipal é o “I Encontro Internacional de Territórios e Saberes”, que está sendo realizado pelo Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina – OTSS, com a Fundação Osvaldo Cruz (FioCruz), a Universidade Federal Fluminense e a UNESP em Paraty, no Rio de Janeiro, de 9 a 15 de setembro. O evento visa debater estratégias de saneamento básico em comunidades tradicionais brasileiras para a promoção territorializada da saúde e do desenvolvimento sustentável.

SANEAMENTO RURAL

Renata é responsável técnica do PMSR (Plano Municipal de Saneamento Rural), emdesenvolvimento no município pela Prefeitura e o Saae. Uma das ações do plano é asubstituição de fossas rudimentares por biodigestores associados a soluções ecológicas paratratar o esgoto doméstico de propriedades rurais. O projeto já foi aprovado para receber recursos a fundo perdido do Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos).