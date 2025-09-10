Mogi Mirim inaugura ESF Gabrielzinho e corrige injustiça de muitos anos

Unidade de saúde será entregue neste sábado (13), a partir das 10h, oferecendo estrutura moderna à comunidade rural

No próximo sábado (13), a partir das 10h00, será inaugurada a mais nova unidade de saúde básica de Mogi Mirim, a ESF (Estratégia da Saúde da Família/Noroeste) do bairro rural Gabrielzinho, que vai receber o nome de “Tereza Akemi Nozaki Setoguchi”, mãe do ex-vereador Jorge Setoguchi e que doou a área onde fica o novo postinho.

Com mais de 70 m², a nova unidade vai abrigar uma sala de espera/recepção, dois consultórios médicos, sala de vacina, dispensário de remédios, sala de enfermagem, sanitários e copa. Vale lembrar que a construção dessa unidade foi uma luta pessoal da vereadora Mara Choqueta.

Há mais de uma década, ela convive com moradores daquela região, onde o pai da parlamentar passou a infância. Mara diz que ouvia muitos relatos sobre a falta de uma estrutura adequada de saúde que pudesse atender os moradores do Gabrielzinho. “Quando fecharam essa unidade, os moradores ficaram sem alternativa de atendimento, a não ser vir até a cidade, a muitos quilômetros de distância”, lembrou.

Em 2021, Mara fez a primeira emenda impositiva para a construção do novo posto do Gabrielzinho. Antes, a antiga estrutura que funcionava em uma velha escola rural teve que ser demolida. O projeto foi feito já prevendo uma possível ampliação do prédio à medida em que a demanda aumentar. A unidade também foi equipada com um biodigestor para tratar todo o esgoto produzido no local, como parte do PMSR (Plano Municipal de Saneamento Rural).

As obras da ESF Gabrielzinho tiveram um custo de R$ 160 mil. Agora, além da parte física, o local foi todo mobiliado e equipado, inclusive com ar-condicionado, para começar o atendimento ainda este mês. O secretário da Saúde, Mauro Nunes Júnior, salientou que o Gabrielzinho é a prova de que os investimentos não ficaram restritos à zona urbana.

“Trata-se de uma unidade nova que, apesar de pequena, oferece todo o conforto para os profissionais de Saúde e para os pacientes. Porém, mais importante do que isso, é que os moradores do Gabrielzinho não vão mais precisar se deslocar para buscarem atendimento médico”, observou Mauro.

E lembrando o que o prefeito Paulo Silva já havia dito, o secretário da Saúde afirmou que a inauguração da ESF do Gabrielzinho corrige uma terrível injustiça praticada por administrações anteriores que simplesmente fecharam aquela unidade sem ligar para os problemas que isso poderia ocasionar à população rural.