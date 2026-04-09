COMPLEXO MUNICIPAL DE TÊNIS DE JAGUARIÚNA GANHA NOVA ILUMINAÇÃO DE LED

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, iniciou nesta quarta-feira,8, a reposição e substituição de todo o sistema de iluminação em LED das quadras de tênis e beach tennis do Complexo de Tênis “Gustavo Kuerten”.

A ação integra o conjunto de melhorias promovidas pela secretaria, com foco na recuperação e qualificação dos espaços esportivos públicos do município.

Além da modernização da iluminação, o complexo já recebeu novas identidades visuais, implantação de painel de comando atualizado para o sistema de iluminação das quadras, pintura dos vestiários, gradis e ferragens, bem como manutenção em todos os portões das quadras.As intervenções visam proporcionar melhores condições de uso, segurança e conforto aos usuários do espaço, que neste final de semana (sábado e domingo, 11 e 12) sedia a etapa inicial do 1º Campeonato Municipal de Tênis.

Foto: Divulgação