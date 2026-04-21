Motorista é preso por adulteração de veículo e embriaguez ao volante em Mogi Mirim

Abordagem ocorreu na madrugada de sábado durante patrulhamento na rodovia SP-340

Um homem foi preso na madrugada de sábado, dia 18, por adulteração de sinal identificador veicular e embriaguez ao volante, em Mogi Mirim. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento do Policiamento Rodoviário na SP-340.

De acordo com as informações, a equipe visualizou uma motocicleta sendo conduzida sem o uso de capacete, o que motivou o acompanhamento e posterior abordagem. Durante a vistoria, foi constatado que o veículo não possuía placa de identificação e apresentava sinais de adulteração, com numeração de chassi e motor suprimidas.

Ainda segundo a polícia, o condutor não possuía habilitação. Submetido ao teste do etilômetro, foi constatado índice de 0,65 mg de álcool por litro de ar alveolar, configurando crime de embriaguez ao volante.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado ao Distrito Policial. A motocicleta foi apreendida e a autoridade policial arbitrou fiança, que não foi paga. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12