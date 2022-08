MOGI MIRIM RECEBE 750 CESTAS BÁSICAS DO ESTADO

O Fundo Social de Mogi Mirim recebeu na última terça-feira (2), um novo lote de cestas básicas do Fundo Social do Estado de São Paulo. No total, foram doadas 750 cestas básicas, destinadas às entidades assistenciais e famílias em situação de vulnerabilidade social. Outros três lotes de 750 cestas cada, ainda serão recebidos pelo município de Mogi Mirim até o final do ano, totalizando 3.000 cestas somente neste segundo semestre. O Governo do Estado de São Paulo tem sido parceiro do Município na atenção às entidades assistenciais e famílias em situação de vulnerabilidade social. A Administração Municipal, por sua vez, tem priorizado os que mais precisam, fornecendo alimentação básica às famílias da faixa da pobreza e da extrema pobreza. As cestas, que chegaram esta semana, pesam 16kg e são compostas por 12 itens: 5kg de arroz, 3kg de feijão, 1kg de sal, 1kg de açúcar, macarrão, óleo, bolacha, farinha de mandioca, carne seca, molho de tomate, leite em pó e sardinha.

A intermediação para a conquista das cestas básicas junto ao governo estadual foi feita pela secretária de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros e pela vereadora e primeira-dama, Luzia Cristina. Em Mogi Mirim, as cestas ficam sob a responsabilidade da Presidente do Fundo Social, Suzana Calefi, com total apoio logístico do Banco de Alimentos, na pessoa do secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Oberdan Quaglio.