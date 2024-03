MOGI MIRIM RECEBE RECONHECIMENTO INTERNACIONAL ‘CIDADE ÁRVORE DO MUNDO’

A Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO/ONU) e a Fundação Arbor Day (USA) reconheceram Mogi Mirim pela primeira vez como cidade integrante do programa ‘Tree Cities of The World’ (Cidades Árvores do Mundo). A iniciativa reconhece cidades comprometidas em garantir que suas florestas e árvores urbanas sejam adequadamente mantidas e gerenciadas de forma sustentável, criando uma cidade mais saudável e habitável.

Com esse reconhecimento, Mogi Mirim se junta a uma rede global impressionante, com um total de 200 cidades de 22 países, como Milão, Madri, Nova Iorque, Toronto, Paris, entre outras, incluindo 56 municípios que conquistaram esse status pela primeira vez.

Como uma cidade reconhecida, Mogi Mirim terá acesso exclusivo ao centro de recursos online Tree City, sendo ainda adicionado como membro do Fórum Mundial das Cidades Árvores, onde poderá conversar com todas as 200 Cidades Árvores. O reconhecimento aconteceu nesta quinta-feira (21), no Dia Internacional das Florestas.

‘Com essa conquista, teremos acesso a todos esses recursos, dividindo nossas experiências e coletando novas experiências com as demais cidades reconhecidas. Nossa representante oficial é a Isabela Guarda – gerente da Secretaria de Meio Ambiente – engenheira florestal, com capacidade técnica para implantação do plano de manejo arbóreo. Ela fez todo procedimento para que Mogi Mirim fosse reconhecida como Cidade Árvore do Mundo”, destacou Oberdan Quaglio, secretário de Agricultura e de Meio Ambiente.