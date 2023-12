MOGI MIRIM RECEBERÁ RECURSOS DO MIT PARA REVITALIZAÇÃO DO TEATRO DE ARENA

A Prefeitura de Mogi Mirim vai receber R$ 571 mil do Governo do Estado de São Paulo, para investir na revitalização do Teatro de Arena. Os recursos serão destinados a Mogi Mirim na condição de MIT (Município de Interesse Turístico) por meio do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

O convênio para essa finalidade foi assinado nesta quinta-feira (21), em solenidade no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, na qual contou com as presenças do governador Tarcísio de Freitas, do secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, autoridades estaduais, deputados, prefeitos, vereadores e gestores municipais do setor. O prefeito Paulo Silva participou do ato, juntamente com secretária de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros.

Por ser um MIT, Mogi Mirim tem direito a pleitear recursos junto ao Governo do Estado para investimento em infraestrutura turística local. Para este ano de 2023, a Prefeitura, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo, Obras e Habitação Popular e Planejamento, com aprovação pelo COMTUR (Conselho Municipal de Turismo), apresentou o projeto de revitalização do Teatro de Arena, um espaço com 48 anos, que vai passar por reforma para melhor receber munícipes e turistas nos eventos.

A presente ação de revitalizar e atender diretrizes de acessibilidade arquitetônicas dentro do espaço do Teatro de Arena, um tradicional espaço de realização de eventos de Mogi Mirim, prevê a construção de banheiros atendendo a acessibilidade, e ampliação para o público em geral, bem como melhorar o atendimento técnico dos eventos no entorno para acomodação de eventos de médio e grande porte.

Serão destinados R$ 571 mil do Governo do Estado. Com contrapartida do Município, a previsão é aplicar R$ 886 mil na obra, que será realizada em 2024, com duração de oito meses.