Mogi Mirim vacina esta semana população de 40 a 42 anos

A Secretaria de Saúde de Mogi Mirim vai vacinar entre hoje (29) e quinta-feira (1), a população de 40 a 42 anos. Para esta semana, houve uma mudança necessária na estratégia de vacinação e a imunização vai ocorrer em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) no período da tarde. Em algumas unidades, a vacinação se estenderá para o período noturno.

De acordo com o calendário municipal de imunização contra a Covid-19, hoje (29) serão vacinadas as pessoas com 42 anos completos. A vacinação vai ocorrer, exclusivamente, das 13h às 19h nas UBSs Aterrado, Santa Clara, Santa Cruz, Paulista, Antonio Albejante, Vanderlei Silva Bueno e Maria Beatriz.

Já nas UBSs Parque do Estado II, José Antonio Seixas, Planalto e Martim Francisco, o horário da vacinação será das 13h às 15h30.

Na quarta-feira (30) será a vez das pessoas com 41 anos completos se vacinarem contra a Covid-19. Nesta data, as unidades de saúde que funcionarão exclusivamente para a imunização da Covid-19, das 13h às 19h, serão: Aterrado, Santa Clara, Santa Cruz, Paulista, Antonio Albejante, Vanderlei Silva Bueno, Maria Beatriz e Planalto.

Já nas UBSs Parque Do Estado II, José Antonio Seixas, e Martim Francisco será mantido o horário das 13h às 15h30.

Na quinta-feira (1), a Secretaria de Saúde vai vacinar pessoas com 40 anos completos. Das 13h às 19h, a imunização ocorrerá nas seguintes UBSs: Aterrado, Santa Clara, Santa Cruz, Paulista, Antonio Albejante, Vanderlei Silva Bueno, Maria Beatriz e Martim Francisco. Das 13h às 15h30, será o horário destinado à vacinação nas UBSs Parque Do Estado II, José Antonio Seixas e Planalto.