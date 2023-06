Morador de Jaguariúna ganhou um Corolla e mais 20 mil reais no Vida Cap.

Reportagem: Susi Baião

Valmir Aparecido Luiz, de 62 anos, morador do bairro São José em Jaguariúna, foi o ganhador do 4º Prêmio do Vida Cap Campinas, realizado no domingo (4). Ele levou para casa um Corolla 0km e mais 20 mil reais.

A entrega dos prêmios aconteceu na tarde desta quarta-feira (7), no Bar do Cido no bairro São José, local onde o sortudo comprou o Vida Cap.

“Estou muito feliz, eu compro o Vida Cap há mais de dois anos, nunca tinha ganhado, sempre cheguei perto e dessa vez, deu certo. O dinheiro vou usar para fazer uma reforminha na casa, já o carro vou curtir com a família”, disse Valmir.

Comprando o Vida Cap, além de concorrer a valiosos prêmios, você ajuda o Hospital Boldrini (Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. Boldrini), cedendo o direito de resgate do título. Os sorteios acontecem sempre aos domingos, às 9h da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Band Campinas.