JP – Morador registra vazamento em reservatório do DAE de Santo Antônio de Posse

Um vazamento de água em um reservatório do Jardim Bela Vista foi registrado por um morador do bairro na manhã do último sábado, dia 11. O morador fez as imagens do vazamento por volta das 7h30.

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) informou que o abastecimento de água não foi afetado na região e que concluiu o reparo no reservatório por volta de meio-dia.

De acordo com a prefeitura, a boia que indica quando o reservatório está cheio não acionou e a água transbordou, mas o fornecimento para a estrutura foi cortado pouco depois de o vazamento iniciar.

Segundo o DAE, o reservatório do local onde ocorreu o vazamento é novo e está em período de testes, e pede para que a população ajude a identificar e reparar rapidamente vazamentos na cidade. As denúncias e solicitações podem ser feitas pelo telefone (19) 3896-1213, com atendimento 24 horas.