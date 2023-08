Moradores de Artur Nogueira têm até esta quinta para contribuir com a Lei Orçamentária Anual 2024

Através da plataforma “Orçamento Participativo” lançada pela Prefeitura, munícipes citam prioridades de investimento na cidade com questionário on-line

A Prefeitura, por meio da Secretaria da Fazenda, lançou a plataforma “Artur Nogueira Participativa”, uma iniciativa que coloca o morador no centro das decisões sobre o futuro da cidade.

Até quinta-feira (31), por meio de um questionário on-line, a população terá a oportunidade de contribuir diretamente para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) para o próximo ano, 2024.

No formulário, o morador pode indicar as principais necessidades em termos de obras e melhorias no bairro em que mora, permitindo que a gestão municipal defina as prioridades e planeje as ações de acordo com a visão do munícipe.

A Secretária da Fazenda, Michele Passos, destaca a importância desse envolvimento. “Estamos atentos a cada sugestão para planejar de forma inteligente e considerar as reais necessidades da cidade. Sua participação é essencial para juntos trabalharmos em prol de uma Artur Nogueira ainda melhor. Iremos analisar todas as sugestões”, explica.

A LOA é um instrumento importante na administração pública, pois define como o dinheiro público será arrecadado e utilizado ao longo de um ano. A LOA é elaborada a partir das diretrizes estabelecidas pelo Plano Plurianual (PPA) e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

COMO DAR SUGESTÕES

De 17 a 31 de agosto, basta acessar o site www.arturnogueira.sp.gov.br, ir até a aba “Serviços” e clicar em “Artur Nogueira Participativa”; ou diretamente neste link <http://arturnogueira.sp.gov.br/site/leis-orcamentarias/>. Basta preencher e selecionar a opção “LOA – Lei Orçamentária Anual”.