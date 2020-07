Moradores devem ligar para o telefone 156 antes de procurar pelo Hospital ou Posto de Saúde – Pedreira

A cidade de Pedreira foi a primeira da Região a implantar o atendimento de saúde pelo telefone 156 durante a pandemia do Coronavírus, disponibilizando durante as 24 horas uma equipe de profissionais, para realizar um diagnóstico e encaminhar pacientes aos Postos de Saúde dos bairros ou até mesmo ao Hospital Humberto Piva.

Segundo levantamento realizado, nos últimos dias o Pronto Socorro do Hospital Humberto Piva vem registrando um número muito alto de pacientes, que poderiam estar sendo atendidos nas Unidades de Saúde ou resolvendo seu problema diretamente pela equipe de profissionais do telefone 156.

Para o diretor técnico do Hospital, o médico Dr. Rodrigo Mocchetti, infelizmente, as pessoas estão lotando o Pronto Socorro Municipal procurando por serviços simples ou até mesmo que não estão sendo disponibilizados pelo Hospital. “Neste momento nossas equipes estão dedicando-se ao combate ao Coronavírus, porém, não deixamos de atender a enfermaria com seus internados. Muitas pessoas estão vindo ao Pronto Socorro para pegar receita ou até mesmo para tratar de enfermidades que existem há muito tempo. Pedimos encarecidamente para que liguem primeiro para o telefone 156. Existe uma equipe especializada para realizar este atendimento e encaminhar os pacientes aos Postos de Saúde ou até mesmo ao Hospital”, ressaltou Dr. Rodrigo Mocchetti.

Segundo informou o Dr. Dante Baboni, diretor clínico do Hospital Humberto Piva, a unidade recebeu muitos investimentos entre obras, reformas e equipamentos, estando muito bem equipada e preparada para atender a população. “Separamos uma ala do Hospital exclusivamente para atender problemas respiratórios e COVID-19, outro espaço para a Enfermaria e outro para o Pronto Socorro, porém devemos frisar que as pessoas devem primeiro ligar para o telefone 156 onde receberão todas as informações e se necessário serão encaminhadas para o atendimento no Hospital Humberto Piva”, enfatizou o Dr. Dante.