Morre lobo-guará resgatado em propriedade rural de Mogi-Guaçu

A luta pela conservação da biodiversidade é árdua e neste longo caminho algumas batalhas são perdidas. Neste final de semana, mais um lobo-guará foi vítima da devastação ambiental. Acometido por sarna, o animal resgatado em uma fazenda de Mogi-Guaçu não conseguiu resistir e, infelizmente, faleceu.

Era um lobo-guará jovem e que estava sofrendo muito durante o período em vida livre, justamente por conta da sarna que o estava consumindo aos poucos, dificultando a realização de suas atividades rotineiras, como caçar. Sua alimentação estava baseada em capim, laranjas e outras frutas que encontrava em propriedades rurais.

Momentos como este exemplificam as diversas falhas que estamos cometendo com nossa fauna. Desde a falta de políticas públicas voltadas especificamente para as questões ambientais, até a irresponsabilidade social que abrange nossa realidade, a natureza é atingida pelas consequências das ações humanas em todas suas esferas. Mas a luta não pode parar e continuamos trabalhando todos os dias para minimizar esses danos.