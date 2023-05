Mortes de adolescentes por intervenção policial caem 66,7% no estado de São Paulo após implementação das câmeras operacionais portáteis

_Estudo do UNICEF e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indica

redução da letalidade pelas forças policiais. Apesar da queda, 273

adolescentes e jovens paulistas, entre 15 e 19 anos, foram mortos por

intervenções policiais nos últimos quatro anos_

São Paulo, 16 de maio – No estado de São Paulo, as mortes de

adolescentes de 15 a 19 anos em decorrência de intervenções

policiais, entre 2019 e 2022, apresentaram queda de 66,7%. Entre todas

as faixas etárias a redução foi de 61,8%. Apesar da redução, em

números absolutos, 273 adolescentes e jovens paulistas, entre 15 e 19

anos, foram mortos por intervenções policiais nos últimos quatro

anos. O período analisado coincide com a adoção das câmeras

operacionais portáteis (COP) pela polícia militar, que começou em

2020, de acordo com o estudo “_As câmeras corporais na Polícia Militar

do Estado de São Paulo: processo de implementação e impacto nas

mortes de adolescentes_”, lançado nesta terça-feira, 16 de maio, pelo

Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Fórum

Brasileiro de Segurança Pública.

O levantamento analisou as principais políticas de controle do uso da

força desenvolvidas no estado de São Paulo e que contribuíram para a

redução da letalidade policial entre 2020 e 2022. O estudo aponta que

os batalhões que adotaram as câmeras operacionais portáteis (COP),

como parte do Programa Olho Vivo, tiveram redução de 76% da letalidade

policial em serviço entre 2019 e 2022. Nos demais batalhões a queda

foi de 33%.

Para a faixa etária de 15 a 19 anos, além da redução das mortes, em

2020, pela primeira vez, essa população deixou de ser a que mais morre

por intervenção policial no estado de São Paulo. Historicamente,

adolescentes sempre foram os mais impactados por esse tipo de violência

letal.

“Pelos indicadores analisados, é possível afirmar que o estado de São

Paulo vem avançando no enfrentamento da violência letal, incluindo as

violências contra crianças e adolescentes. A redução alcançada nos

últimos quatro anos mostra que é possível proteger a vida de meninos

e meninas, reforçando a urgência de medidas para que mais nenhuma

dessas mortes ocorra, nem em São Paulo e nem em nenhum outro lugar do

Brasil. A continuidade e escalabilidade de políticas que se mostram

efetivas é essencial para que os indicadores sigam melhorando”, afirma

Adriana Alvarenga, chefe do escritório do UNICEF em São Paulo.

A partir de 2020, uma série de medidas adotadas pela Polícia Militar

do estado de São Paulo (PMSP) reduziu a letalidade provocada pelos

policiais militares no horário de serviço, dentre as quais se destacam

o Programa Olho Vivo, com a adoção de câmeras operacionais portáteis

(COP) em 62 batalhões de policiamento ao longo de dois anos. Para

qualificar a políticas das COP, o estudo analisa em detalhes a

implementação da política em São Paulo, registrando os muitos

elementos dela com base em entrevistas com policiais, membros do

Ministério Público e da Defensoria Pública no estado. Além do uso

das câmeras, são apontadas várias outras medidas adotadas

simultaneamente que também impactam o uso da força, como a

implantação da Comissão de Mitigação de Risco, o uso ampliado das

armas de incapacitação neuromuscular, estabelecimento de mais

constrições sobre a gerência intermediária da PMESP para a redução

do uso da força e a recriação da Comissão de Letalidade. A

implementação das COP no estado de São Paulo também coincide com o

período da pandemia de Covid-19, que pode ter impactado a atuação da

polícia de outras formas.

“O estudo mostra que a implementação das câmeras corporais foi uma

iniciativa importante para reduzir a letalidade provocada pela PM, bem

como para proteção do policial que atua na ponta. É necessário

destacar, no entanto, que a tecnologia não é uma panaceia para reduzir

a violência policial, e que outras medidas focadas no controle do uso

da força e fortalecimento da governança foram fundamentais para os

resultados alcançados”, afirma a diretora-executiva do Fórum

Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno.

Mortes de pessoas negras caem, mas ainda são a maioria

Em geral, o perfil das mortes em decorrência de intervenção policial

em São Paulo não difere do retrato nacional das vítimas. Como

apontado por edições anteriores do Anuário Brasileiro de Segurança

Pública (2022; 2021), a maior parte das vítimas é jovem, do sexo

masculino, e negra. O mesmo padrão persiste quando analisamos as mortes

de adolescentes e jovens.

Levando em consideração o perfil étnico e racial de todas as faixas

etárias, após a adoção das câmeras operacionais portáteis, de 2019

a 2022, a redução de mortes de pessoas negras por intervenção

policial em São Paulo foi de 64,3%. Ainda assim, no período, 3 em cada

5 vítimas eram negras.

Recomendações

Embora a redução da letalidade policial seja multifatorial e,

portanto, não possa ser somente condicionada ao programa Olho Vivo, a

queda expressiva no número de mortes decorrentes de intervenção

policial em São Paulo desde a adoção das câmeras operacionais

portáteis representa uma oportunidade para o estado investir em um

padrão de profissionalização da polícia que mude estruturalmente a

escala da violência policial, protegendo adolescentes e jovens, e toda

a população. Para isso, é preciso:

* Que os agentes das forças de segurança tenham repertório e

instrumentos adaptados para lidar com adolescentes, levando em

consideração o que faz o interagir com eles diferente.

* Que as polícias estejam mais integradas e atuando de forma

intersetorial com outros atores do sistema de proteção contra as

violências, inclusive serviços de educação, saúde, assistência

social, e com as organizações da sociedade civil.

* Fortalecer capacidades de atuação policial para identificação e

responsabilização de autores de violência, já que a impunidade

aprofunda e amplia o luto de familiares e amigos, aumenta a sensação

de insegurança da população, e multiplica os danos às comunidades

impactadas pela violência, deixando-as mais vulneráveis a ciclos de

agressão, coerção e retribuição.

* Adotar políticas e protocolos explicitamente antirracistas, pois a

violência policial continua afetando desproporcionalmente especialmente

adolescentes e jovens negros; as instituições policiais e do sistema

de justiça precisam adotar medidas estruturais para enfrentar o

racismo.

* Que o programa Olho Vivo avance, ou seja, que os batalhões ainda

sem câmeras passem a adotá-las e que protocolos e regulamentação

específica sobre o acesso às imagens por atores externos à

Secretária de Segurança Pública, como Ministério Público e

Defensoria Pública, e por familiares das vítimas.

* Que esforços para investigar e entender os fatores e políticas que

impactam na redução da letalidade policial sejam uma prioridade, pois,

assim, relações de causa e consequência poderão ser compreendidas de

maneira mais aprofundada, possibilitando a criação de políticas

públicas cada vez mais robustas para o tema.

