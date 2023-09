MOSTRA CULTURAL EXIBE TRABALHOS DOS ALUNOS DO EJA E DO PROJETO SER

Com a presença do prefeito Paulo Silva e da secretária de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi, foi aberta na sexta-feira (1º de setembro), a Mostra Cultural ‘Arte, Cultura e Vida”, que é composta por produções e vivências dos alunos do Projeto SER, que oferece atividades como música, artesanato, recreação e artes que são ministradas em unidades de ensino integral, no contraturno escolar; e do EJA (Educação de Jovens e Adultos), das escolas municipais de Mogi Mirim. Ela está exposta no Salão Nobre do Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”.

São trabalhos que foram realizados em sala de aula nas atividades multidisciplinares, por meio das professoras educadoras, tendo como referência os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organizações das Nações Unidas). Está na mostra cultural uma série de produtos com uso de material reciclável, como papelão, vidro, plástico, isopor, palitos, retalhos de tecidos, tinta, canudo, barbante e cola, dentre outros.

Também fazem parte da mostra sabonetes e desodorantes caseiros, produzidos sem a utilização de metais pesados, e terrários (recipiente onde se reproduzem as condições ambientais necessárias para diferentes seres vivos total ou parcialmente terrestres).

Alunos das escolas da rede municipal de ensino onde o EJA e o Projeto SER estão presentes estiveram visitando a mostra. Eles também apresentaram, no palco do teatro do Centro Cultural, uma aula demonstrativa das atividades de musicalização desenvolvidas pela Lyra Mojimiriana no Projeto SER.

O objetivo da mostra e da presença dos alunos visa incentivar a cultura da visitação a exposições artísticas, valorizar a arte e dar a oportunidade para muitos dos estudantes de conhecerem o Centro Cultural pela primeira vez. A Mostra Cultural ‘Arte, Cultura e Vida’ ficará em exposição para o público até o dia 23 deste mês. A visitação é gratuita. O espaço fica aberto ao público das 8h00 às 17h00.