Motoqueiro fica ferido após bater em um caminhão em Artur Nogueira

Ele teve escoriações leves e foi levado para o Hospital Municipal

Um motoqueiro colidiu nesta terça-feira (18) com um caminhão na Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), na altura do KM 151, próxima a entrada de Artur Nogueira, sentido interior. Ele foi socorrido pela equipe de atendimento da Rota das Bandeiras e conduzido para o Hospital Municipal.

O motoqueiro é de Artur Nogueira. Ele teve escoriações leves e foi levado para o Hospital Municipal. O caminhão vinha de Sorocaba (SP) para fazer a entrega de uma mudança em Engenheiro Coelho (SP).

“Estamos no caminhão quando sentimos uma pancada forte. Quando observamos, era um motoqueiro’ disse Anderson Ferreira, ajudante que estava no caminhão. No caminhão, ninguém ficou ferido.