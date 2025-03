Motorista dorme ao volante e carreta tomba em rodovia de Engenheiro Coelho

Uma carreta carregada com água e pedrisco tombou na madrugada deste sábado (15) no km 78 da Rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147), em Engenheiro Coelho, após o motorista dormir ao volante. O acidente causou a interdição total da pista.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor perdeu o controle do veículo, resultando no tombamento da carreta e na carga espalhada pela via. Equipes da concessionária Intervias trabalharam na remoção dos materiais e na liberação do trecho.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para a ocorrência. Felizmente, não houve vítimas. O tráfego foi restabelecido às 5h45.

Fonte G1

Foto: Estevão Mamédio/g1