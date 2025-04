Câmara Municipal de Holambra Realiza 1ª Sessão Itinerante de 2025

A 1ª Sessão Itinerante de 2025, realizada na noite de segunda (7) no Bairro Imigrantes, foi um grande sucesso. A também 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal ocorreu na Creche Maria Therezinha e contou com a presença de cerca de 100 pessoas, que lotaram o espaço reservado para a solenidade legislativa.

SEGURANÇA – Além dos moradores que prestigiaram o evento, uma viatura da Guarda Municipal e outra da Polícia Militar estiveram presentes para garantir a ordem e a segurança de todos.

A iniciativa, idealizada pelo presidente da Câmara Municipal, Aparecido Lopes da Silva Lima (Cido Urso), e promovida em conjunto com a Mesa Diretora, tem como objetivo fortalecer e aproximar a relação entre os munícipes e a política local.

PAUTA – Durante a sessão, foram votadas matérias de grande relevância, como o Projeto de Lei nº 006/2025, de autoria do vereador Fabiano Soares, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Mão Amiga — uma casa de passagem destinada a acolher homens em situação de rua. Também foram apresentados e discutidos diversos requerimentos e ofícios.

VISÃO – O presidente Cido Urso destacou a importância do evento: “A última Sessão Itinerante da Câmara Municipal de Holambra aconteceu há 10 anos e, hoje, poder ver este local cheio só demonstra que estamos no caminho certo. Iniciativas como esta são de extrema valia para que os cidadãos possam compreender e participar mais ativamente do processo legislativo que norteia o direcionamento da nossa cidade.”