“Moyses Rico Honra Legado e Emoção em Show Memorável no Villas Pantanal”

Da Redação

“Nove Anos Após a Partida de José Rico, Moyses Rico Encanta Público e Celebra a Vida e a Música Sertaneja”

Em Cosmópolis, uma nova estrada da vida pulsa ao som da música sertaneja, guiada pela voz de Moyses Rico. Em uma data marcante, o Villas Pantanal testemunhou uma celebração única no último dia 3 de março, quando Moyses Rico, filho do lendário José Rico, líder do icônico duo sertanejo Milionário & José Rico, comoveu e encantou o público em um show carregado de emoção e memórias.

Neste dia, que marca o nono aniversário da partida de José Rico, Moyses Rico, acompanhado de sua banda, trouxe consigo um legado musical imortalizado pelo pai. Em meio à saudade e à nostalgia, Moyses compartilhou sua mensagem de amor pela vida e pela música sertaneja, lembrando das preferências e paixões de José Rico.

“Hoje seria um dia triste para mim e para minha família, e também para os amantes da música sertaneja. Mas decidimos transformar essa tristeza em alegria, fazendo um show repleto do que meu pai mais amava: música, vida e modão de viola. Este lugar, o Villas Pantanal, era um dos favoritos dele. Ele frequentava aqui, então é como se estivesse conosco hoje”, compartilhou Moyses Rico, emocionado, antes de subir ao palco.

O público, ávido por reviver os clássicos que marcaram gerações, respondeu com entusiasmo e gratidão. Ao som de canções emblemáticas do repertório sertanejo, Moyses Rico guiou a plateia por uma viagem nostálgica, relembrando os melhores momentos da música tradicional brasileira.

Com uma performance envolvente e carismática, Moyses Rico não apenas prestou homenagem ao legado de seu pai, mas também trouxe à vida a herança musical que continua a inspirar e emocionar gerações.

No Villas Pantanal, entre sorrisos, lágrimas e aplausos, Moyses Rico reafirmou não apenas seu talento musical, mas também o poder transformador da arte em unir e celebrar a vida. Assim, neste dia memorável, a música sertaneja provou mais uma vez sua capacidade de transcender o tempo e as fronteiras, tocando os corações de todos os presentes com sua melodia eterna.