Mulher é flagrada escondida em porta-malas após sair de pesqueiro sem pagar

GCM prendeu a mulher por furto, já que ela estava com bebidas e comida levadas do estabelecimento após fraudar a comanda

Uma mulher foi flagrada pela Guarda Municipal de Artur Nogueira escondida dentro do porta-malas de um carro após sair de um pesqueiro sem pagar a comanda. Ela acabou presa por furto, já que a corporação encontrou bebidas e comida que haviam siso levadas do estabelecimento sem pagar.

De acordo com a corporação, o proprietário de um pesqueiro localizado na Rodovia José Santa Rosa desconfiou da atitude dos ocupantes de um carro VW-Fox que teriam deixado o estabelecimento após fraude no pagamento da comanda de consumo.

Ele seguiu o carro e já na Rodovia SP-332 conseguiu interceptar o veículo, próximo à uma empresa, e acionou a GCM, sendo que a equipe Operacional compareceu ao local indicado na denúncia.

Aos agentes, o proprietário do comércio esclareceu que o estabelecimento fornece, na entrada, uma única comanda de consumo por veículo, sendo a saída autorizada mediante apresentação desta com aposição do carimbo do local.

Diante da suspeita, foi solicitado apoio e iniciou buscas pessoal e veicular. Durante as buscas, os agentes encontraram a mulher escondida no porta-malas do carro, ela portava um bolsa contendo sete latas de energético e três latas de refrigerantes. No interior do veiculo haviam três marmitas de carne, também provenientes do estabelecimento.

Com o condutor do carro foi encontrada uma comanda efetivamente paga pelo grupo, com apenas dois refrigerantes e outra em branco.

Questionada pelos agentes, a mulher flagrada no porta-malas acabou entregando a comanda com aquilo que realmente havia sido consumido pelo grupo, totalizando cerca de R$ 1 mil entre produtos e serviços, evidentemente sem o referido carimbo. Segundo relato dos agentes, a mulher confidenciou que é amiga de um funcionário que a auxiliou na fraude fornecendo comandas em branco.

Diante das evidências, ela foi levada para a delegacia e acabou presa por furto.