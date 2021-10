Mulher perde braço em acidente de trem na ponte do Rio Atibaia

Segundo a administração do trem, o acidente aconteceu por volta de 13h, quando ele se deslocava de Jaguariúna para Campinas, no sentido da Estação Anhumas. A composição tinha duas locomotivas – a Maria Fumaça e outra a diesel – que transportavam aproximadamente 200 pessoas. O veículo apitou para avisar que estava se aproximando e chegou a parar, mas não evitou o choque.

A mulher de 23 anos foi atingida e teve o braço amputado. Já a de 28 tentou escapar da batida ao pular da ponte e sofreu escoriações. No momento do acidente, haviam dois casais e cinco crianças fazendo a travessia na ponte. Parte das pessoas conseguiu atravessar a tempo, mas as duas vítimas ficaram para trás.

Ponte sobre o Rio Atibaia — Foto: Paulo Gonçalves/EPTV