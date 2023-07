Mulheres em tratamento oncológico recebem perucas doadas por Ong

Mulheres em tratamento na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), da Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência e Hospitalar, receberam nesta terça-feira, 18 de julho, perucas doadas pela Cabelegria, uma organização sem fins lucrativos paulista.

A analista de recursos humanos, Adriana Ferreira, teve diagnóstico de câncer de mama no ano passado, após perceber um nódulo no seio e procurar atendimento médico. A queda de cabelos, um dos efeitos colaterais do tratamento, começou após a primeira sessão de quimioterapia.

“Eu sabia que haveria queda, mas não me abalei porque sei que voltará a crescer. Na semana seguinte raspei a cabeça e passei a usar lenços. E hoje vim escolher uma peruca. Achei o projeto bastante interessante”, contou.

Ela disse que tinha pensando em colocar lace (um tipo de peruca que possui uma tela que imita o couro cabeludo e dá um aspecto mais natural), mas desistiu porque tem cheiro forte.

Voluntárias puderam cortar os cabelos com cabeleireira da entidade e doar os fios para a confecção de perucas. Uma das voluntárias foi a engenheira química Rafaela Padilha de Oliveira, que pela primeira doou cabelos.

A ação foi o cumprimento de uma promessa feita em um momento difícil na saúde do sobrinho – que cortaria o equivalente dez dedos no comprimento e doaria para pessoas em tratamento de câncer. “Gostaria que alguma criança ou mulher em tratamento oncológica recebesse meus cabelos”, afirmou.