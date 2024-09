Mumuzinho divulga dois clipes do seu novo DVD “Conectado” nesta semana

Audiovisual de “Pecado” já está disponível, enquanto o clipe “Inconformado” chega ao público na próxima sexta-feira (13)

Mumuzinho, um dos maiores nomes do samba e pagode no Brasil, lança hoje o videoclipe de “Pecado”, música que faz parte do primeiro volume de seu novo DVD “Conectado”. Já na próxima sexta-feira (13), ao meio-dia, o público poderá conferir o videoclipe de “Inconformado”, faixa da coletânea em parceria com Péricles.

Na última semana, Mumuzinho disponibilizou os clipes de “Black Love” e “Nem Aí”, parceria com Rodriguinho. Na próxima semana, será a vez dos lançamentos dos audiovisuais de “2022”, parceria com Milthinho, e “Eu Tô Feliz”, outros destaques do DVD “Conectado”.

Os novos audiovisuais chegam após o sucesso de “À Três”, que rapidamente viralizou e já ultrapassa 3,7 milhões de reproduções. Com 7 faixas, a primeira parte de “Conectado”, lançada em agosto, mistura novos sons com clássicos do samba e pagode,

Gravado em São Paulo, em um show com ingressos esgotados em julho, o DVD é considerado o maior projeto da carreira do cantor e representa sua versatilidade e seu talento em criar uma experiência musical única, que une inovação e tradição. Aclamado pelo público e crítica, o projeto reforça o lugar de destaque do artista na cena musical brasileira.