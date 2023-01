Municipal de Futsal começa na segunda-feira

Campeonato Municipal de Futsal da Prefeitura de Amparo começa na

segunda-feira, 9. A competição reúne 41 equipes em quadra e

movimentará o Centro Esportivo do Trabalhador – João Baptista de

Campos Cintra até o dia 6 de março.

A abertura está agendada para as 19h30. A rodada conta com jogos do

feminino. A abertura será entre #SQN e SMEJ Amparo. Às 20h15,

Vingadoras e Planet Futsal jogam e fechando a disputa tem Real Atlético

e Poderosas.

Na terça-feira, 10, a disputa do masculino começa com Milan e

Rejeitados, às 19h15. Em seguida, às 20 horas tem Palhares e

Manchester. Os jogos são pelo grupo A. Pelo grupo B, Esquadrilha e

Racing vão à quadra.

A temporada 2.023 do Municipal de Futsal conta com 34 equipes no

masculino e sete no feminino. No masculino estão Lunáticos, Milan,

Palhares, Manchester e Rejeitados, no grupo A. No B, Molekes da Vila,

Esquadrilha, Aliados, Popular e Racing. No C, Matador, Maiorais,

Penharol e Galera da Breja. No D, jogam Celtic, Bull Dogs, Paraty e

França. No E, jogarão AAJC, Castelo, Camanducaia e Jardim Figueira. O

F conta com Bargunça, Pumas, Revelação e Sport. No G, estão

credenciados Raiz Forte, União Juventos, LB2 Sistemas e Silvestre IV e

no H, Máfia, Portugal, Vira Copo e Boca Juniors.

A competição feminina tem confirmadas #SQN FC, SMEJ Amparo, Planet

Futsal, Poderosas FC, Portugal FEM, Real Atlético e Vingadoras. As

equipes jogam em turno único e as quatro melhores garantem vaga na

semifinal.