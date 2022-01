Município recebe mais de R$ 1 milhão em repasse de ISS da Rota das Bandeiras

Cidade figura entre as cinco piores arrecadações entre as localidades que compõem o Corredor Dom Pedro

A Concessionária Rota das Bandeiras repassou pouco mais R$ 1 milhão do valor arrecadado com impostos durante o ano de 2021 ao município de Engenheiro Coelho. A cidade figura entre as três piores arrecadações entre as localidades que compõem o Corredor Dom Pedro. Ao todo o repasse destinou aos cofres públicos R$ 48,2 milhões para 17 municípios.

O imposto incide sobre a contratação de terceiros para a prestação de serviços nas vias, como a realização de obras, além das tarifas nas praças de pedágio. Cada cidade tem liberdade para destinar o valor a diferentes áreas, como Saúde e Educação, conforme a sua necessidade.

“Mesmo em um momento de retração econômica provocada pelo coronavírus, a Concessionária manteve seus investimentos em infraestrutura e contribui para o caixa dos municípios do Corredor Dom Pedro. A construção da Perimetral de Itatiba, por exemplo, conta com investimentos que ultrapassam R$ 145 milhões. O investimento privado favorece duplamente o município, com a ampliação viária e o repasse de ISS”, destaca o diretor-presidente da Rota das Bandeiras, Douglas Longhi.

O aumento no fluxo de veículos – após a queda acentuada de tráfego provocada pela pandemia, em 2020 – também contribuiu para um maior repasse aos municípios. Em 2020, foram destinados R$ 43,1 milhões, valor 10% abaixo do destinado no ano passado.

Desde o início da Concessão, em 2009, a Rota das Bandeias já destinou mais de R$ 446 milhões aos 17 municípios. Importante meio de ligação entre a Região Metropolitana de Campinas (RMC) e o Vale do Paraíba, o Corredor Dom Pedro é formado pelas rodovias D. Pedro I (SP-065), entre Campinas e Jacareí, e José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083), entre Campinas e Valinhos, além de trechos da rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), entre Campinas e Mogi Guaçu; Eng. Constâncio Cintra (SP-360), entre Itatiba e Jundiaí; e Romildo Prado (SP-063), entre Itatiba e Louveira.

Confira os valores

Município Repasse de ISS em 2021 Itatiba R$ 7.561.070,44 Campinas R$ 6.637.220,08 Nazaré Paulista R$ 5.458.511,09 Atibaia R$ 4.181.315,22 Jacareí R$ 4.028.754,52 Igaratá R$ 3.904.789,48 Jundiaí R$ 3.038.030,35 Valinhos R$ 2.911.449,02 Conchal R$ 1.820.129,81 Bom Jesus dos Perdões R$ 1.677.594,13 Cosmópolis R$ 1.407.360,80 Jarinu R$ 1.192.982,11 Engenheiro Coelho R$ 1.142.799,24 Paulínia R$ 1.067.595,13 Artur Nogueira R$ 1.048.184,13 Louveira R$ 849.960,49 Mogi Guaçu R$ 38.202,73

……………………………………..