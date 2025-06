Museu de História Natural recebe estudantes da Unesp para aula de montagem de esqueleto

No último sábado, 14, o Museu de História Natural de Itapira recebeu um grupo de 14 integrantes do GEAS (Grupo de Estudo de Animais Selvagens) da UNESP Campus Rio Claro. Orientados pela profª Drª Laurence Culot, a liga acadêmica volta-se para o estudo da Zoologia, englobando os cursos de Ciências Biológicas, Ecologia e Engenharia Ambiental.

O objetivo da visita foi conhecer o museu e as técnicas de preparação de material biológico, como taxidermia e montagem de esqueleto. Na oportunidade, os estudantes trouxeram um esqueleto de bugio-preto (Alouatta caraya) para que o mesmo fosse montado sob orientação do biólogo, taxidermista e coordenador dos museus de Itapira, José Carlos Simão Cardoso Júnior. A presidente do GEAS, Sophia de Sordi, e a vice, Eduarda Ferreira, também acompanharam a vista.

Após a separação dos ossos, houve o início da montagem. Porém, devido a complexidade do trabalho, que demanda além da técnica, conhecimentos específicos sobre anatomia do sistema esquelético, principalmente dos ossos das mãos e dos pés, uma nova visita deverá ser agendada para agosto para finalizar o processo. Uma parceria com o museu itapirense também é discutida e poderá ser formalizada.

De acordo com o coordenador dos museus, a aproximação com ligas acadêmicas e grupos de extensão universitária é fundamental para o fortalecimento das práticas científicas e contribui para a difusão do conhecimento técnico e o intercâmbio entre instituições. “A atividade proporcionou aos estudantes a vivência prática de processos fundamentais para a conservação e estudo de espécimes biológicos, além de promover o diálogo entre diferentes áreas da Biologia”, destacou Cardoso Júnior.

O trabalho em parceria com o GEAS também reforça o papel do Museu de História Natural de Itapira como espaço formativo e de referência regional na preparação e conservação de acervos zoológicos. “O museu vem se consolidando como polo de apoio a atividades didáticas e científicas, recebendo alunos de graduação, pós-graduação e professores interessados em ampliar seus conhecimentos nas áreas de taxidermia, osteotecnia e curadoria de coleções”, completou o coordenador.

A continuidade dessa parceria com o GEAS/Unesp prevê novas ações conjuntas, como oficinas, intercâmbio de acervos e atividades de educação ambiental voltadas para o público geral. Instituições interessadas em realizar trabalhos semelhantes podem entrar em contato pelos telefones (19) 3843-4317 ou (19) 99453-6678.