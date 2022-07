MUTIRÃO DE COLETA NAS CHÁCARAS SOL NASCENTE

Uma semana ininterrupta de coleta! Entre os dias 20 e 24 de junho, a equipe de coleta de galhos da SSM (Secretaria de Serviços Municipais) promoveu um mutirão no bairro Sol Nascente.

O trabalho de coleta de galhos e resíduos vegetais durou cinco dias. Caminhões e tratores foram utilizados para a remoção dos materiais que, ao todo, somaram 390m³.

Este volume corresponde a 70 viagens de caminhão na semana. Em média, 14 viagens de caminhão lotado, todos os dias.

Nesta semana, o trabalho continua, com o mutirão atuando no Jardim Planalto e no Residencial Floresta.