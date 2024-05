Mutirão de Combate à Dengue Mobiliza Prefeitura de Santo Antônio de Posse

No próximo sábado, dia 18 de maio de 2024, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse estará promovendo um grande mutirão de combate à dengue. Com início marcado para as 07:00, o evento terá sua concentração no estacionamento da prefeitura, onde serão organizadas as equipes que atuarão nessa importante iniciativa.

O objetivo principal do mutirão é avaliar e combater os focos de proliferação do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya, visando reduzir o número de casos dessas doenças no município.

A ação abrangerá diversos bairros, com destaque para São Judas, Popular I e II, Novo Horizonte e parte do Pedra Branca. No entanto, o cronograma está sujeito a eventuais alterações para melhor atender às necessidades identificadas durante a mobilização.

O mutirão contará com a participação de profissionais de diversas áreas, incluindo saúde, educação, assistência social, serviços públicos, defesa civil, corpo de bombeiros, guarda municipal e fiscais de postura. Além disso, será utilizado um drone para visualização de áreas de difícil acesso, garantindo uma ação mais eficiente.

Um dos pontos fundamentais dessa iniciativa é o envolvimento da comunidade. Os moradores são convidados a participar como voluntários, auxiliando na identificação e remoção de possíveis criadouros do mosquito em suas residências.

Durante a ação, os agentes de saúde percorrerão os domicílios para avaliar a situação dos quintais, orientar os moradores e fornecer o material necessário para a realização segura da remoção dos criadouros. Sacos e recipientes serão deixados nas calçadas das residências para posterior recolhimento por parte das equipes.

É importante ressaltar que potenciais criadouros incluem objetos que acumulem água limpa ou suja, tais como copos, garrafas, latas, potes, vasos, entre outros. Objetos como sofás, colchões e armários, que absorvem água, também serão alvo da ação e deverão ser descartados corretamente através d operação cata bagulhos.

O mutirão de combate à dengue é uma iniciativa conjunta que visa unir esforços de toda a comunidade para eliminar os focos de proliferação do mosquito e reduzir o número de casos de doenças transmitidas por ele. A participação de cada cidadão é fundamental para o sucesso dessa empreitada.

Junte-se a nós neste sábado e faça parte dessa mobilização em prol da saúde pública de Santo Antônio de Posse!

Confira a programação da operação Cata Bagulho responsável pela remoção de entulhos como sofá, colchões e outros entulhos maiores.