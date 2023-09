Na última semana, os animais do Zoológico de Mogi Mirim receberam sorvete de fruta para combater o calor

Toda a biodiversidade sofre com as altas temperaturas e para combater os danos desse extremo calor que estamos passando, a equipe da Mata Ciliar responsável pelo Zoológico de Mogi Mirim também preparou enriquecimentos ambientais, na semana passada, ofertando sorvetes de frutas para os animais que estão sob nossos cuidados, ajudando no equilíbrio de suas temperaturas corporais e evitando prejuízos de saúde.

A Associação Mata Ciliar, em parceria com a Prefeitura de Mogi Mirim através de sua Secretaria de Meio Ambiente, assumiu desde janeiro de 2022 a responsabilidade de revitalizar o Zoológico Municipal Luiz Gonzaga Amoêdo Campos. Esse trabalho objetiva efetivar uma transição do espaço do Zoo para um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, voltado ao atendimento dos animais silvestres feridos resgatados em toda a região e para práticas de sensibilização através de educação ambiental.

MATA CILIAR

A Associação Mata Ciliar (AMC) é uma entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Federal e que desde 1987 desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade.

Durante esse período foram diversos desafios enfrentados e conquistas alcançadas sempre em parceria com instituições privadas, poder público e com a sociedade.