“Nas Asas” – Mogi Mirim Celebra 70 Anos da Esquadrilha da Fumaça com Exposição e Memórias da Aviação

Em 31 de outubro de 1954, Mogi Mirim presenciou um marco histórico: a primeira apresentação da Esquadrilha da Fumaça para um público civil, realizada no Aeroclube da cidade. Essa demonstração aérea icônica inseriu Mogi Mirim na trajetória da aviação nacional e na história do Esquadrão de Demonstração Aérea, conhecido pela precisão e ousadia nas manobras.

Neste ano de 2024, Mogi Mirim comemora os 70 anos desse evento com uma programação especial. A partir do dia 31 de outubro até 15 de novembro, o Salão Nobre abre suas portas com uma exposição comemorativa gratuita, das 19h às 22h, dedicada à história da Esquadrilha da Fumaça. Colecionadores locais e admiradores da aviação contribuem com materiais históricos, incluindo fotos, documentos e objetos que remetem ao pioneirismo da aviação no Brasil e ao legado que a Esquadrilha deixou na cidade.

O Museu de Arte de Mogi Mirim (MAMM) também participa das celebrações com uma exposição de obras em óleo sobre tela do renomado artista mogimiriano Roberto Celegatti Filho. Inspiradas no tema “Esquadrilha da Fumaça & Aviação”, as pinturas trazem cenas repletas de nostalgia e força, capturando a essência dos aviões que cortam o céu e as lembranças dos espectadores impactados pela bravura dos pilotos.

As homenagens reforçam o laço entre Mogi Mirim e a aviação, perpetuando o orgulho da cidade em ter sido palco de um dos primeiros voos para civis da Esquadrilha. É uma oportunidade para as novas gerações reviverem esse capítulo, celebrando a história e a arte que enaltecem o espírito da aviação brasileira.

Exposição Comemorativa Esquadrilha da Fumaça

– Data de Início: 31 de outubro

-Data Encerramento: 15 de Novembro

– Local: Salão Nobre de Mogi Mirim

– Horário: 19h

– Entrada: Gratuita

Mostra de Arte – Roberto Celegatti Filho

– Local: Museu de Arte de Mogi Mirim (MAMM)

– Técnica: Óleo sobre tela

– Tema: Esquadrilha da Fumaça & Aviação