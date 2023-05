NASCAR Brasil – Pilotos iniciam jornada em busca do título do Rookie Of The Year

O campeonato @NASCAR Brasil Sprint Race 2023 recém deu partida, com duas etapas e quatro corridas disputadas, e os pilotos estreantes nas categorias PRO, PROAM e AM, revelam quais são os seus objetivos para este ano, ao mesmo tempo falam com cautelas sobre as suas estratégias na corrida pelo título do Rookie Of The Year. Ao todo, são 20 estreantes na tabela de classificação até o momento, oriundos de diversas regiões brasileiras e de faixa etárias variadas.

O gaúcho Arthur Gama (#9), campeão de 2022 na PROAM, quer ser Rookie do Ano na categoria PRO e tentar levar o seu carro ao top três nos demais títulos da temporada. O piloto explica o que fez para obter os resultados que teve durante as etapas iniciais – Goiânia e Interlagos: “a estratégia é sempre fazer um qualy bom, largando entre os ponteiros e tentar manter essas posições em todas as corridas, tentar sempre estar entre o top-5 é top-3 sem se envolver em acidentes“, diz o piloto de 17 anos que completará 18 anos no próximo dia 24 de maio.

O líder da PROAM, Léo Reis explicou quais são os seus objetivos para as demais etapas da temporada que terá próximo desafio na pista de Londrina com a Corrida Noturna: “A estratégia é manter o foco e dedicação de sempre, em um campeonato longo o importante é sempre pontuar. Estamos muito felizes com o desempenho que estamos tendo, e focados para evoluir ainda mais a cada sessão“, destaca o competidor paulistano de 19 anos.

“Fico feliz de estar sendo o melhor Rookie até o momento, sempre muito a aprender e evoluir ainda, e a NASCAR Brasil me dá totais condições de para isso acontecer, pelo nível de pilotos e staff que atuam na categoria. A importância do campeonato Rookie é enorme, pois dá a oportunidade também aos novatos se destacarem, e isso influência em vários aspectos“, complementa Léo que divide o carro #32 com o irmão Rafa Reis, que ocupa a vice-liderança no campeonato do Rookie Of The Year.

Para Rômulo Molinari (#07) – 35 anos -, esta temporada de 2023 tem sido de muitos aprendizados e de boas surpresas, com a primeira vitória em sua estreia na NASCAR Brasil. “Temos 14 corridas pela frente, a dedicação e esforço serão para assegurar a melhor posição. O lastro de sucesso tem sido um grande adversário. É hora de aprender a lidar com isso e passar pensar mais no campeonato e menos nas corridas em si. Temos como adversários pilotos muito rápidos e inteligentes. Estamos estudando bastante para conseguir sobressair no cenário e manter a liderança“, completa o piloto que reveza o volante com o piloto Brendon Zonta, ambos paranaenses.

“Para quem está dentro de um esporte de competição, a busca é invariavelmente a vitória. O importante é vencer independente do que se está disputando. Obviamente que quando essa disputa vem com um carimbo da NASCAR, toda a história, tradição e importância, se multiplicam por mil“, finaliza Molinari.

Dentre os melhores “rookies” (jovens pilotos e estreantes) alguns competidores serão selecionados para participar do programa “Drive Development” da NASCAR Academy Internacional Driver, a superseletiva que premia o vencedor com uma temporada completa em uma das categorias de base da NASCAR americana.

Confira a classificação do Rookie Of The Year, após duas etapas:

PRO

1) #9 Arthur Gama (RS), 59 pontos

2) #54 Diogo Moscato (BA), 40

3) #27 Lucas Mendes (MT),32

PROAM

1) # 32 Léo Reis (SP), 90 pontos

2) #32 Rafa Reis (SP), 82

3) #4 Pedro Bürger (SP), 72

4) #57 João Bortoluzzi (SC), 56

5) #72 Giovani Girotto (PR), 52

6) #98 Luan Lopes (SP), 45

7) #57 Fe Tozzo (SC), 44

8) #4 Cayan Chianca (RS), 40

9) #28 Gui Backes (SC), 38

AM

1) #7 Rômulo Molinari (PR), 82 pontos

2) #0 Henry Couto (SP), 70

3) #12 Edson Reis, (PR), 64

4) #42 Fernando Nakamura (SP), 60

5) #59 Cassiano Lopes (RS), 48

6) #59 Dorivaldo Gondra Jr., (PE), 40

7) #8 Fabio Gubert (PR), 38

8) #98 MC Gui (SP), 0

Calendário NASCAR Brasil 2023:

Etapa 1 – 19 de março – Goiânia/GO

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo/SP

Etapa 3 – 03 de junho – Londrina/PR

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel/PR

Etapa 5 – 06 de agosto – Interlagos – São Paulo/SP (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 10 de setembro – Velocitta/SP (#SpecialEdition)

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 19 de novembro – Goiânia/GO

