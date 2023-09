NASCAR Brasil revelou os seus campeões do Special Edition 2023

Gabriel Casagrande/Gui Backes são os campeões na PROAM. Vitor Genz e Rafael Dias ficaram com o troféu da PRO. MC Gui conquistou o caneco pela AM. Próximo encontro da categoria acontece em 15 de outubro, no Autódromo de Tarumã (RS)

Mogi Guaçu (SP) – Foi um final de semana de gala para a dupla do carro #43. Com as duas vitórias deste domingo, 10 de setembro, Gabriel Casagrande e Gui Backes, da PROAM, sagraram-se campeões do Special Edition da NASCAR Brasil Sprint Race da temporada 2023. O Gaúcho venceu com tranquilidade a última corrida da etapa, disputada na tarde deste domingo, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior paulista. Pela PRO, Vitor Genz e Rafael Dias (#46) subiram no lugar mais alto do pódio, com a vice-liderança da prova que fechou a programação. Na AM, MC Gui (#98) garantiu o título do torneio, terminando em segundo em sua divisão, na corrida vencida por Brendon Zonta (#24).

“Foi uma corrida pegada. O nosso não era o carro mais rápido, tinham outros pilotos mais rápidos atrás da gente. Mas nos aproveitamos da pole, da oportunidade de largar na frente, e deu pra imprimir um bom ritmo e mantê-lo até o final para conquistar o título”, relata Casagrande, que esteve no volante do #43 na última prova do torneio.

“Queria muito voltar à categoria e voltamos no melhor estilo. E foi da melhor forma possível, não podia ser diferente. Nós nos esforçamos bastante, desde a primeira corrida em Goiânia e deu pra gente conquistar esse título. Estou muito feliz e honrado pelo convite do Gui e de toda a equipe para disputar este Special Edition. Quero agradecer a toda a equipe da NASCAR Brasil pela recepção. Espero que possamos fazer mais corridas. Estou pronto. Só preciso de um convite para voltar”, declara o gaúcho.

Gui Backes não conteve a emoção na conquista do torneio. “Eu não tenho tantos quanto o Gabriel, mas estou muito contente por este troféu. Quero agradecer muito a presença dele, que abrilhantou o espetáculo, que me ensinou cada dia mais e por fazer parte de tudo isso. É minha primeira conquista na NASCAR. Este título significa muito para mim, para minha carreira e para minha família, com certeza”, aponta o jovem chapecoense.

Outro gaúcho que festejou sua vitória foi Vitor Genz, que com o segundo lugar na última corrida, ficou com o título na PRO, junto com Rafa Dias. “Tivemos alguns imprevistos no meio ali, não éramos o favorito para ganhar, mas mesmo com alguns toques o nosso carro saiu inteiro e era para ser nosso. Então, estou muito feliz. É P1”, comemora o piloto. “Poder participar e competir na NASCAR e já levar o primeiro título da Special Edition é incrível. Nós fizemos excelentes resultados. Tenho que agradecer aqui ao Rafa, a todos os meus patrocinadores, a galera do Mip Virtual, quem me segue nas redes sociais”, afirma.

Para Dias, o título é resultado de um perfeito trabalho de equipe. “Muita dedicação de todo mundo, dos mecânicos, da dupla, do João Rosate, do engenheiro, do Léo Cruz, que é coach. É uma junção de tudo que sai muito bem. Sair com o título depois de duas etapas especiais significa muito. Estou muito contente sendo campeão da NASCAR Brasil pela PRO”, relata.

MC Gui justifica seu resultado aos extensos treinos que vem realizando desde que entrou para a NASCAR Brasil. “Este título é fruto de muito trabalho que venho fazendo. Tenho estudado bastante sobre automobilismo, comprei o meu simulador no início do ano para poder me especializar nas pistas que eu vou correr e o resultado tem vindo na prática. Tive alguns contratempos nesta última corrida, a vitória poderia ter sido mais tranquila. Mas no fim tudo deu certo”, disse.

TRANSMISSÕES

A NASCAR Brasil retorna na sétima etapa da competição, marcada para entre os dias 13 e 15 de outubro, no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão, na Grande Porto Alegre (RS). O BandSports exibe todas as emoções da NASCAR Brasil, que transmite, ao vivo, a última corrida de cada etapa, junto com os momentos das duas primeiras provas do fim de semana. As corridas também tem transmissão ao vivo via streaming oficial no Youtube, nos canais da @NASCARBrasil, @MotorsportBrasil, @highspeedtvbr e @parcfermetv2022 (Itália). Além disso, há cobertura dos bastidores nas plataformas digitais da competição.

O calendário da competição está dividido em duas séries e oito etapas: o campeonato nacional, com seis etapas e duas corridas cada (duas em Goiânia, Interlagos, Londrina, Cascavel e Tarumã), e o “Special Edition”, sendo duas etapas (Interlagos e Velocitta), com três corridas cada. Nesta edição serão quatro títulos distintos da Sprint Race: Brasil, Special Edition, Overall e Rookie Of The Year, nas suas respectivas classes: PRO, AM e PROAM.

A NASCAR Brasil Sprint Race conta com apoio da Pirelli, Frum e fornecedores oficiais Militec1, Embreagex, Nano4you, Tecpads, Sparco, Real Radiadores, Zanoello e Graxa.

Confira o resultado da Corrida 3:

1) #43 Gabriel Casagrande/Gui Backes, PROAM, 14 voltas, 27min18s965

2) #46 Vitor Genz / Rafa Dias, PRO, a 1s198

3) #3 Alex Seid, PRO, a 1s810

4) #71 Valdeno Brito / Nathan Brito, PRO, a 12s669

5) #16 Antonio Junqueira, PROAM, a 15s088

6) #1 Léo Torres, PRO, a 16s400

7) #88 Beto Monteiro /Celso Neto, PRO, a 17s018

8) #13 Witold Ramasausakas, PROAM, a 17s773

9) #72 Lourenço Beirão/ Marco Garcia, PROAM, a 18s548

10) #9 Arthur Gama / Marcus Índio, PROAM, a 25s278

11) #24 Brendon Zonta/ Dorivaldo Gondra Jr, AM, a 28s118

12) #54 Diogo Moscato, PRO, a 36s667

13) #98 MC Gui, AM, a 43s910

14) #12 Edson Reis, AM, a 1m01s773

15) #8 Fábio Gubert, AM, a 1m21s924

16) #26 Paul Tracy, a 1 volta

Não completaram 75% da prova

17) #27 Lucas Mendes, PRO, a 9 voltas

18) #87 Jorge Martelli, PROAM, 10 voltas

19) #63 Luís Trombini, PROAM, a 11 voltas

20) #77 Pedro Bezerra, AM, a 11 voltas

21) #57 João Pedro Bortoluzzi / Fê Tozzo, PROAM, a 12 voltas

22) #78 Léo Yoshi, sem tempo

Classificação final acumulada do Special Edition (duas etapas, seis corridas, com descartes):

PRO

1) #46 Vitor Genz / Rafa Dias, 119 pontos

2) #54 Diogo Moscato, 111

3) #1 Léo Torres, 110

4) #3 Alex Seid, 103

5) #27 Lucas Mendes, 87

6) #88 Beto Monteiro, 64

7) 71 Valdeno Brito/Nathan Brito, 41

8) #88 Kiko Porto, 34

9) #88 Celso Neto, 30

PROAM

1) #43 Gabriel Casagrande / Gui Backes, 117 pontos

2) #16 Antonio Junqueira, 106

3) #13 Witold Ramasauskas, 106

4) #9 Arthur Gama, 80

5) #72 Lourenço Beirão, 79

6) #57 João Bortoluzzi/ Fe Tozzo, 79

7) #9 Celio Vinicius, 55

8) #87 Jorge Martelli, 48

9) #72 Giovani Girotto, 41

10) #72 Marco Garcia, 38

11) #9 Marcus Índio, 31

12) #80 Vinny Azevedo / Rodolpho Santos, 30

13) #63 Luís Trombini, 11

AM

1) #98 MC Gui, 101 pontos

2) #12 Edson Reis, 95

3) #7 Brendon Zonta / Dorivaldo Gondra Jr, 90

4) #8 Fabio Gubert, 76

5) #78 Léo Yoshii, 63

6) #77 Pedro Bezerra, 63

7) #8 Alexandre Kauê, 48

Calendário NASCAR Brasil 2023:

Etapa 1 – 19 de março – Goiânia/GO

Etapa 2 – 30 de abril – Interlagos – São Paulo/SP

Etapa 3 – 03 de junho – Londrina/PR (#NightChallenge)

Etapa 4 – 02 de julho – Cascavel/PR (#SuperPole)

Etapa 5 – 30 de julho – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 10 de setembro – Velocitta/SP (#SpecialEdition)

Etapa 7 – 15 de outubro – Tarumã, Viamão/RS

Etapa 8 – 10 de dezembro – Interlagos/SP (#MatchPoint)