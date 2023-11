Natal Caminhos dos Sonhos começa nesta sexta, 24, com abertura da Vila do Papai Noel

Crédito: Firmino Piton

Evento contará ainda com a chegada do Bom Velhinho e show do Fat Family. Parte da iluminação de Natal do Centro também será inaugurada; veja programação

A inauguração da Vila do Papai Noel, no Largo do Rosário, nesta sexta-feira, 24 de novembro, às 18h30, marca o início do Natal Caminhos dos Sonhos em Campinas. Além da chegada do Bom Velhinho em grande estilo, o show do Fat Family promete animar quem estiver na praça.

Durante a programação, também está prevista a entrega de parte da iluminação especial de Natal, no Centro. O Largo do Rosário, onde o Papai Noel e a Mamãe Noel ficarão até o fim de dezembro, e a Praça da Catedral estão entre os pontos que já estarão iluminados nesta sexta. O projeto envolve outros locais desta região – como a Estação Cultura, a Praça Carlos Gomes e o Centro – além de bairros de diversas regiões.

“É um Natal para todos e o maior que Campinas já teve. Hoje, vamos inaugurar a Vila e meu convite é para que todos venham conhecer o espaço, ver a chegada do Papai Noel e se divertir com o show”, destacou o prefeito Dário Saadi. “A programação do Natal Caminhos dos Sonhos é extensa e promete surpreender o público”, concluiu.

A Vila do Papai Noel

A Vila do Papai Noel tem 400 metros quadrados e conta com sete casas. A principal, onde ficarão o Bom Velhinho e a Mamãe Noel, foi dividida em setores como:canto do Papai Noel, da neve, a fábrica e a cozinha dos ursos.

A Vila do Papai Noel ficará aberta diariamente ao público de 24 de novembro a 6 de janeiro, das 10h às 22h.

Show

O show de inauguração da Vila do Papai Noel ficará por conta do Fat Family, a partir das 20h. O trio encantou o Brasil entre os anos 1990 e 2000.

Suzete, Kátia e Simone Cipriano, atual formação do grupo, vão interpretar hits da banda, como Jeito Sexy e Fim de Tarde e canções natalinas, como Natal das crianças e Noite Feliz.

Natal Caminhos dos Sonhos

Neste ano, a programação do Natal Caminhos dos Sonhos promete agitar Campinas. Estão programadas atividades no Centro e em diversos bairros, com atrações para todas as idades.

Entre os eventos programados estão o espetáculo na Carreta Encantada, que será apresentado em 12 bairros, a partir de 1º de dezembro; a Parada de Natal, na av. Francisco Glicério, no dia 9; o Musical Estrelas de Natal; o Pedalada de Natal, que deve reunir pelo menos 1 mil pessoas; o acampamento dos Escoteiros do Brasil, em formato de presépio, também no Largo do Rosário; além da apresentação de corais.

Confira a programação completa no site https://www.natalcaminhosdossonhos.com.br/.

Patrocinadores

Serviço

Inauguração da Vila do Papai Noel, com chegada do Bom Velhinho e show do Fat Family

Data: 24 de novembro, sexta-feira

Horário: 18h30 (o show está previsto para 20h)

Local: Largo do Rosário