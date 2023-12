Natal Mágico de Holambra chega à penúltima semana com atrações imperdíveis

A Orquestra de Violões de Cosmópolis, o Coral Chamados Church e o Trio Nativo são apenas algumas das numerosas e imperdíveis atrações desta semana do Natal Mágico de Holambra, a penúltima antes do encerramento, previsto para o dia 23 de dezembro. Todas as atividades são gratuitas e abertas a moradores e visitantes (confira abaixo).

Além da programação cultural e artística, que é realizada na Praça dos Pioneiros, o evento possui paradas natalinas aos sábados e domingos, com saída da Praça Bento Euzébio Tobias. Nela desfila a estrela da festa, Papai Noel, que acompanhado de sua turma transformam essa grande festa em um verdadeiro espetáculo de encantos e magia.

A decoração do município conta com uma árvore de Natal de 15 metros de altura, mais de 100 quilômetros de cordões de LED e 4 mil unidades de cascatas de luz instalados em troncos e galhos de árvores da região central.

Natal de Holambra

Além da festividade natalina desenvolvida pela Prefeitura, a cidade conta com a segunda edição do Natal de Holambra – evento promovido pela iniciativa privada no Parque da Expoflora. Moradores da cidade, mediante apresentação do Cartão Cidadão válido e emitido até 31 de outubro, têm direito a uma entrada gratuita por dia. Menores de 15 anos só terão acesso ao local acompanhados dos pais ou responsáveis. Somadas, as iniciativas devem transformar a Capital Nacional das Flores este ano em um dos destinos natalinos mais concorridos de São Paulo.

Confira a programação do Natal Mágico de Holambra:

Sexta-feira, 15 de dezembro

– 20h: Orquestra de Violões – Projeto Villa Musical de Cosmópolis

– 21h: Coral Chamados Church

Local: Praça dos Pioneiros

Sábado, 16 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Villa-Coral – Coral Municipal de Cosmópolis

– 21h: Trio Nativo

Local: Praça dos Pioneiros

Domingo, 17 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Fanfarra Amigos de Holambra, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Orquestra Sinfônica de Cosmópolis

– 21h: Trio Montagna

Local: Praça dos Pioneiros

Sexta-feira, 22 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Street Band, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Coral da Igreja do Nazareno

– 20h30: Banda da Polícia Militar

– 21h: Bruno Valentte

Local: Praça dos Pioneiros

Sábado, 23 de dezembro

– 19h: Parada de Natal

Desfile com a participação da Street Band, carros alegóricos, muitas flores e outras atrações

Local: Praça Bento Euzébio Tobias, em frente ao Paço Municipal

– 20h: Elvis Presley Cover

– 21h: Entre Amigos

Local: Praça dos Pioneiros

*Programação sujeita a alterações