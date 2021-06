NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE NO SERRA DOURADA EM MOGI GUAÇU

A Secretaria Municipal de Saúde e o Setor de Vigilância Epidemiológica de Mogi Guaçu realizam entre quarta e sexta-feira, dias 23 a 25 de junho, no bairro Jardim Serra Dourada, serviços de nebulização para combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como a dengue, zika e chikungunya. O trabalho será feito sempre a partir das 17h30, com suspensão em caso de chuva. Durante os três dias, recomenda-se aos moradores do bairro que permaneçam dentro de suas casas e que deixem portas, janelas e cortinas abertas. Recomenda-se ainda que gaiolas de pássaros e aquários seja cobertos – e que bebedouros e vasilhas de ração de animais sejam retiradas. Mais informações disponíveis pelo número (19) 3811-9800!