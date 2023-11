NEGOCIE DÍVIDAS DE LIXO RURAL, ÁGUA E ESGOTO

Você sabia que pode negociar débitos referentes a tarifas de água e esgoto e de coleta de lixo rural, por meio do Programa Especial de Regularização Fiscal? É isso mesmo! De acordo com as regras do REFIS, podem ser negociados valores vencidos até 31 de dezembro de 2022.

A regularização poderá ser realizada em até 3 parcelas com desconto de 100% sobre juros e multas em pagamentos até o dia 31 de dezembro deste ano. Os contribuintes interessados em participar do programa devem ir até o setor de Lançadoria, que fica na área externa do Paço Municipal, com requerimento assinado pelo devedor ou seu representante legal e cópias de RG e CPF. No caso de pessoa jurídica, é necessário apresentar documento que permita comprovar o responsável pela empresa. O horário de atendimento é das 8h30 às 16h30!