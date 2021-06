NESTAS QUINTA E SEXTA-FEIRAS NÃO HAVERÁ VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM JAGUARIÚNA

A Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariúna informa que não haverá vacinação contra a covid-19 no feriado de Corpus Christi, dia 3, nem na sexta-feira, dia 4. A campanha voltará a acontecer na segunda-feira, dia 7.

Nesta semana a população ainda pode receber as doses da vacina normalmente até quarta-feira, dia 2, no Parque Santa Maria, das 15h às 19h.

Podem ser imunizadas as pessoas que têm mais de 60 anos, com comorbidades ou que têm deficiência permanente (BPC), os imunossuprimidos com idade entre 40 e 44 anos e os pacientes transplantados, com síndrome de down que têm entre 18 e 59 anos e as gestantes e puérperas que têm comorbidades.

No caso das pessoas que têm comorbidades ou deficiência permanente, é preciso apresentar declaração médica que comprove a doença pré-existente e uma cópia desse documento. Além disso, a Secretaria de Saúde também solicita a apresentação de um documento com foto, comprovante de residência e do Cartão Cidadão.

Para o Ministério da Saúde, são consideras comorbidade as seguintes doenças:

– Insuficiência cardíaca

– Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

– Cardiopatia hipertensiva

– Síndrome coronariana

– Valvopatias

– Miocardiopatias e pericardopatias

– Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

– Arritmias cardíacas

– Cardiopatias congênitas no adulto

– Próteses valvares e dispositivos cardíaco implantados

– Diabetes mellitus

– Pneumopatias crônicas graves

– Hipertensão arterial resistente

– Hipertensão artéria estágio 3

– Hipertensão artéria estágio 1 e 2 com lesão e órgão alvo

– Doença cerebrovascular

– Doença renal crônica

– Imunossuprimidos

– Anemia falciforme

– Obesidade mórbida

– Cirrose hepática

– HIV

